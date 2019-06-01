İzmir'de bayram trafiğine denetim

Kaynak: AA

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesinde polis ve jandarma ekipleri trafik kontrolü yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.Bornova Karaçam Trafik Kontrol Noktasında gerçekleştirilen uygulamaya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da katıldı.Vali Erol Ayyıldız, araçlardaki sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.Sürücülerin ve ailelerinin bayramını kutlayan Vali Erol Ayyıldız, 9 günlük bayram tatili süresince vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin işlerinin başında olduğunu söyledi.Vali Ayyıldız, "Ege Bölgesi ve bilhassa İzmir olarak bu bölgenin ağırlıklı trafiğini biz çekiyoruz. Bu trafiğin bayram güzelliğinde sürmesi için ekiplerimiz havadan, karadan yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de arkadaşlara moral verip, vatandaşların bayramını tebrik etmek için bugün beraber olalım istedik. Gördüğümüz kadarıyla hem vatandaşlar dikkatli olunması konusunda farkındalar hem de görevli arkadaşlar 7/ 24 saat görevlerini yerine getiriyor" dedi.Trafik kuralları konusunda duyarlılık gösteren sürücüler ile çalışanların bayramını tebrik ettiğini ifade eden Ayyıldız, çocukların da dağıtılan broşürlerdeki karneleri doldurarak sürücü anne ve babalarını değerlendireceklerini belirtti.Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bayram tedbirleri ile amacımız, kimsenin ağız tadının bozulmaması. Yola çıkan ve bayramı başka bir yerde geçirecek vatandaşlarımızın kazadan, beladan, her afetten uzak bir tatil geçirilmesini diliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı trafikte güvenliği arttırmak için sosyal projeler uyguluyor. Küçük çocuklarımızı fahri trafik görevlisi yaparak büyüklerine not vermesini ve böylece duyarlılıklarını arttırmasını istedik. Böylece büyükler de çocuklarının önünde daha dikkatli olacaklar."