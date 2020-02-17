İzmir'de bedenler keşfe çıkacak

Sanal bedenler keşfe çıkıyor

İnstitut français İzmir , Frankofoni ayı etkinlikleri ve Albert Camus'nün ölümünün 60.yılı çerçevesinde, Nota Bene Visual Studio (NBV) sanatçılarının oluşturduğu "İn order to control/ Tersi ve Yüzü" adında etkileşimli tipografik enstalasyona ev sahipliği yapacak. Bu şaşırtıcı enstalasyonu görmeye gelen ziyaretçiler kendilerini Albert Camus'nün yayımlanan ilk kitabı olan "Tersi ve Yüzü" eserindeki metinlerin içerisinde bulacaklar. Seyircinin esere dahil olduğu ve aktif olarak rol aldığı bu çalışmada ziyaretçiler metinleri bir bir keşfedecekler.

"Camus" enstalasyonu

Albert Camus'nün ilk eserin olan "Tersi ve Yüzü" kitabı, Fransa'da 1937 yılında ilk olarak Edmont Charlot tarafından basılmış, 1969-1973 yılları arasında ise Charlot, İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. İstanbul'da video mapping ve dijital enstalasyonlar gibi yeni medya çalışmalarına yoğunlaşmış bir tasarım stüdyosu olan Nota Bene Visual, bu tesadüfü onurlandırmak için yeni bir yola çıkıp, çalışmalarına 'Camus versiyonu'nu ekledi. Bu şiirsel ve hassas enstalasyon, sanal ve kelimelerden oluşan bedenlerimizle metinlerin içinde yer almamıza olanak sağlayacak.

İnstitut français İzmir Müdürü Caroline David, "Herkesin sevebileceğini düşündüğümüz farklı bir etkinlik olacak. Tüm İzmirlileri bizimle birlikte eğlenmeye, bu yeni sergi konseptimizi keşfetmeye davet ediyoruz" dedi. Sergi 24 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında, haftaiçisaat 10:00-19:00 ve cumartesi günü saat 10:00-18:00 arasında ziyaret edilebilecek.