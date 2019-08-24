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İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması

İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

24.08.2019 09:46 İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması
İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, makam odasında elektrik prizi içerisinde dinleme cihazı bulunması üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, dinleme cihazı üzerinde, telsiz satış işi yapan T.V. ile G.D'nin parmak izleri tespit edildi.
Zanlılar, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Serdar Sandal, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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