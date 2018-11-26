İzmir'de Belediye Otobüsleri Çarpıştı: 18 Yolcu Yaralandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:57



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:57

İzmir'in Menemen ilçesinde iki belediye otobüsü çarpışırken, kaza sırasında otobüslerde bulunan 18 yolcu yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Egekent 2'de meydana geldi. 35 JKJ 52 plakalı yolcu otobüsünün şoförü yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 DB 5985 plakalı başka bir belediye otobüsüne çarptı. Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan yolcular hemen sağlık görevlileri ve emniyet güçlerine haber verirken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 yolcunun hafif yaralandığı kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralılar tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR