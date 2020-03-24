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İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında maske üretimine başlandı

İzmir'de mesleki eğitim amacıyla faaliyet gösteren belediye meslek fabrikasında maske üretiliyor.

24.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:14
İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında maske üretimine başlandı
İzmir 'de mesleki eğitim amacıyla faaliyet gösteren belediye meslek fabrikasında maske üretiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, meslek fabrikasında yer alan dikiş eğitmenlerinin tıbbi maske üretimine başladığı, 6 eğitmenin günde ortalama 2 bin maske dikmesinin hedeflendiği belirtildi.
Hijyen koşulları dikkate alınarak üretilen maskelerin belediye bünyesindeki Eşrefpaşa Hastanesinin yanı sıra aile sağlık merkezleri ve hastanelere verileceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, pasta ve aşçılık eğitmenlerinin de pasta, börek ve sarma gibi gıda ürünleri ürettiğini, başta Eşrefpaşa Hastanesi sağlık çalışanları olmak üzere sahada çalışanlara ulaştıracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir, Güncel

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