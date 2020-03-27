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İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında üretilen maskeler dağıtılmaya başlandı

İzmir'de mesleki eğitim amacıyla faaliyet gösteren belediye meslek fabrikasında üretilen tıbbi maskelerin dağıtımına başlandı.

27.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:26
İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında üretilen maskeler dağıtılmaya başlandı
İzmir 'de mesleki eğitim amacıyla faaliyet gösteren belediye meslek fabrikasında üretilen tıbbi maskelerin dağıtımına başlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, maskelerin öncelikle İzmir'deki aile sağlığı merkezlerine ve belediyenin birimlerine dağıtıldığı belirtildi. Dikiş eğitmenlerinin günde 2 bin civarında maske ürettiği bildirildi.
Meslek fabrikasında sağlık çalışanları için üretilen atıştırmalık gıdaların hastanelere dağıtımının devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin evden eğitime devam eden 12 yaşa kadar olan çocuklara hikaye kitapları dağıtımına başladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Spor

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