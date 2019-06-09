İzmir'de bıçakla yaralama

İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt
semtinde, Veysel Acar
(22) ile Y.Y. tartışmaya başladı. Y.Y, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Acar'ı sol bacağından bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Acar, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis
ekipleri, Acar'ı bıçakla yaralayan Y.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Veysel Acar
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