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İzmir'de bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç öldü

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20.02.2020 03:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 03:47İzmir'de bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç öldü

'in ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, dün gece saatlerinde Mahallesi 1241/1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alpcan Gülçiçek (24) ile B.A. (16) arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.A. üzerindeki bıçağı çıkartarak Gülçiçek'i dört kez bıçakladı. Gülçiçek, kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören mahalleli polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, Gülçiçek'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bıçaklı saldırı sonrası bölgeden kaçan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR


Yenişehir, Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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