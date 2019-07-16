16.07.2019 22:40
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park içerisinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park içerisinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Özkanlar semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde karşılaşan Y.Y. (18) ile Doğuş Ömer Şafak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Y.Y., Şafak'ı bıçak ile yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şafak'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Şafak, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Genci yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Y.Y, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Bayraklı, Polis, Doğuş, İzmir, 3. Sayfa

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