Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Türkmenistan uyruklu bir şahıs yaşamanı yitirdi.

01.01.2020 07:01 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:06 İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
'in ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, uyruklu bir şahıs yaşamanı yitirdi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yeni yılı kutlamak için evde bir araya gelen kalabalık grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Türkmenistan vatandaşı Uktam Reyimbayev bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yıkılan Reyimbayev, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşanılan durum, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince, yapılan araştırmalar neticesinde 3'ü kadın 17 şahıs gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Reyimbayev'in kim veya kimler tarafından bıçakladığı emniyette yapılacak olan sorgunun ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ikamette incelemelerde bulunurken, Reyimbayev'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Cumhuriyet Mahallesi, Türkmenistan, Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

07:10   Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. - Haberler
07:07   Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor - Haberler
07:01   İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
06:45   01 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   01 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 07:31:52