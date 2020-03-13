İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
13.03.2020 02:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:58
İzmir 'in Ödemiş ilçesinde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Salkım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ercan Balçova (42) ile baba oğul olan H.Y ve F.Y (17) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde Balçova 5 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Balçova kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler H.Y ve F.Y yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - İZMİR
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Salkım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ercan Balçova (42) ile baba oğul olan H.Y ve F.Y (17) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde Balçova 5 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Balçova kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler H.Y ve F.Y yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Anafartalar Mahallesi, Balçova, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa
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