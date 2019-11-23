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İzmir'de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaraladı, polisten kaçamadı

İzmir'de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaraladı, polisten kaçamadı İzmir'de apartmanda bıçaklı kavga: 3 yaralıİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kavgada kan aktı.

23.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:08
'de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaraladı, polisten kaçamadı
İzmir'de apartmanda bıçaklı kavga: 3 yaralı
İZMİR - İzmir'in ilçesinde meydana gelen kavgada kan aktı. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 269 sokak no: 7'de bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin B. isimli şahıs ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Yasin B. tartıştığı 3 kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçakla yaralanan şahıslar kendi imkanlarıyla durdurdukları taksi vasıtasıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Bıçakla boğazından yaralanan Deniz Y. isimli şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Deniz Y. ve diğer iki yaralının tedavileri sürüyor.
Öte yandan bıçakla 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan Yasin B., polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaraladı, polisten kaçamadı

Konak, kavga, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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