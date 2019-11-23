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İzmir'de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaralayıp kaçtı; polis yakaladı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kavgada kan aktı.

23.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:29İzmir'de bıçaklı kavga: 3 kişiyi yaralayıp kaçtı; polis yakaladı
'in ilçesinde meydana gelen kavgada kan aktı. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 269 Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin B. isimli şahıs ile Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Yasin B., tartıştığı 3 kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçakla yaralanan şahıslar kendi imkanlarıyla durdurdukları taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Bıçakla boğazından yaralanan Deniz Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Deniz Y. ve diğer 2 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan bıçakla 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan Yasin B., polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Konak, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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