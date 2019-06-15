15.06.2019 04:58
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İzmir'de bıçaklı saldırı

İzmir

Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ardından çıkan olayda 5 taraftar yaralandı.

Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ardından çıkan olayda 5 taraftar yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı semtinde, Göztepeli taraftarlara kimliği belirsiz kişi veya kişiler bıçakla saldırdı. Olayda Y.Ö, Ü.E, M.E, H.B.B, B.B. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Y.Ö'nün (27) hayati tehlikesinin bulunduğu, Ü.E. (17) ile M.E'nin (15) kardeş olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Güzelyalı, Konak, Güncel

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