İzmir'de bilinçli tarım için enstitü kuruluyor

Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın içinde 15 bin metrekarelik alanda yer alacak enstitüde uygulama seraları da olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iklim krizi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için AB'nin "HORIZON 2020" programı kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliği'nden 2 milyon 300 bin Avro hibe aldığı "Doğa Esaslı Çözümler" projesinde yapım süreci başladı.Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası'na kadar olan bölgeyi içeren proje kapsamında, Girne Caddesi'nde cep parklar yapan, Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Vilayetler Evi otoparklarında ise yeşil çatı yapım işlerini tamamlamak üzere olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi projenin en önemli halkalarından biri olan "Sasalı İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü"nün yapımı için ihaleye de çıktı.

Dokuz ayda tamamlanacak

İhaleye 16 firma katıldı. Değerlendirme aşamasından sonra ihaleyi alan firma ile yapılacak sözleşmenin ardından yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Enstitü dokuz ayda tamamlanacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın doğu bölümünde, 15 bin metrekarelik alanda yer alacak "Sasalı İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü"nde vatandaşları ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve kütüphane olacak. Binanın dışında ise iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kurulacak. İlerleyen yıllarda kuraklık nedeniyle açık alanda tarım yapılamayacağı için seralarla oluşturulan kapalı alanlarda örnek uygulamalar yapılacak. Seraları gezmeden önce öğrencilere ve vatandaşlara iklim değişikliğinin etkileri anlatılacak.Alanda arılar ve böcekler için uzun uçuşla r sırasında dinlenmelerine olanak sağlayacak 10 adet böcek evi de olacak.

Üç serada alternatif tarım örnekleri

Kuraklığın, topraksız tarım ve dikey tarım uygulamalarının anlatıldığı 1000 metrekare alana yayılan üç serada ise 2080 yılında oluşabilecek kuraklığa karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlar görsel olarak bilgilendirilecek. Dikey tarım serasını gezenler üst üste raflarda su içinde yetişen ürünleri görüp, kendi seraları için örnek alacak. Açık tarım alanlarının da bulunacağı enstitü bahçesinde 550 metre uzunluğunda "Doğa Esaslı Çözümlerin" anlatıldığı eğitim yolu (Biyo-Bulvar) olacak. Biyo-Bulvar yolu boyunca yağmur sularının yeraltı sularına karışmasını destekleyen ve sel-taşkın riskinin kontrolünü sağlayan su hendekleri olacak. Eğitim rotasında,p roje kapsamında uygulamaların anlatıldığı bilgilendirme panoları yer alacak.

Açık tarım alanında iki doğal yöntem

Enstitüyü gezenler açık tarım alanında sırt üstü tarım uygulaması hakkında bilgi sahibi olacak. Bitkilerin köklerini tuzdan uzaklaştırmak için 150 santim yüksekliğinde tümseklerde membran sistemi ile yetiştirilen ağaçlar olacak. Açık tarım alanın bir bölümünde ise biyokömür üretim tesisinde üretilen karbon emisyonunu azaltan ve toprağı verimli hale getiren akıllı toprak uygulaması ile ürün yetiştirilecek.