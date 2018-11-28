İzmir'de Bin 739 Gün Sonra Derbi Ateşi Yanacak

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü İzmir
derbisinde kozlarını paylaşacak olan Altay
ile Altınordu
, bin 739 gün sonra birbirlerine rakip olmanın heyecanını yaşıyor.
Spor Toto 1. Lig'in iki İzmirlisi Altay ve Altınordu, 14. haftada birbirlerine rakip olacak. Emektar Atatürk
Stadı'nda oynanacak olan derbi için iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, şehrin iki köklü ekibi bin 739 gün sonra yeniden birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2013/2014 sezonunda aynı ligde mücadele eden iki ekip, bir daha aynı ligde boy gösteremedi.
İki futbolcu kadroda
Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Altay 3. Lig'e kadar gerilerken, Altınordu ise 2013/2014 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. İki takımın son maçına Alsancak Stadı
ev sahipliği yaparken, Altınordu karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. O maçta forma giyen yalnızca iki oyuncu bugün de takımlarının formalarını terletiyor. Altay'da Hüsamettin Yener ve Altınordu'da Sinan Osmanoğlu
son derbide 90 dakika sahada kalırken, iki oyuncu teknik adamların şans vermesi halinde cumartesi günü de derbide sahada olabilecek.
40. kez rakipler
Uzun bir süredir birbirlerine rakip olmayan iki takım, bu hafta sonu 40. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce iki takımın oynadığı 39 maçta Altay 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Altınordu 13 kez üç puana ulaşan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 10 karşılaşmada ise taraflar bir puana razı oldu.
En farklı skorlar
İki takımın birbirleriyle oynadığı maçlarda farklı skorlar da alındı. Altay rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1955/1956 sezonunda 6-0'lık skorla alırken, Altınordu ise 1939/1940 sezonunda siyah-beyazlı rakibini 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı. - İZMİR
Altay,Altınordu,İzmir
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:50