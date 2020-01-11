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İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan çok sayıda cep telefonu, batarya, şarj aleti ve sahte imei etiketi gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

11.01.2020 07:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 07:58İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu
'in ilçesinde, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan çok sayıda cep telefonu, batarya, şarj aleti ve sahte imei etiketi gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon neticesinde 1771 adet cep telefonu, 3 bin 512 adet batarya ve şarj aleti ile 868 adet sahte imei etiketleri olmak üzere toplam 6 bin 151 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. El konulan ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin ise 250 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili A.G. isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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