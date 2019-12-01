İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! İzmir'in Gaziemir ilçesinde 26 yaşındaki Ceylan O., boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, EŞİNİ BIÇAKLADI

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocukları ise babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O. bugün sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı.

2 SAAT SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

CİNAYET ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yunus O., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.