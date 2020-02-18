Haberler » Güncel » İzmir'de bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçildi - Haber

İzmir'de bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

18.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:33
'in ilçesinde bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, biri uyruklu 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtinde bir depoda sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 700 litresi piyasaya sürülmeye hazırlanmış yaklaşık bin 500 litre etil alkol ile bin 500 boş şişe, çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.
Operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de bir depoda yaklaşık bin 500 litre etil alkol ele geçildi

Bornova, Suriye, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 21:04:25