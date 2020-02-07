Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de bir depoya yönelik kumar operasyonu düzenlendi - Haberler

İzmir'de bir depoya yönelik kumar operasyonu düzenlendi

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye toplam 63 bin 700 lira para cezası kesildi.

07.02.2020 01:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:49İzmir'de bir depoya yönelik kumar operasyonu düzenlendi
'in Urla ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye toplam 63 bin 700 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Komutanlığı ekiplerine, Kuşçular Mahallesi'nde bir depoda kumar oynandığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, tombala oynamada kullanılan materyal, el telsizi, görüntü kayıt cihazı ve LCD televizyon ile 168 lira para ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 52 kişiye, "kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmak" suçlarından toplam 63 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynattığı belirlenen M.A. ve K.Y. isimli şahıslara ise adli işlem yapıldı. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 7 Şubat hutbesi
01:00  İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 7 Şubat İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 7 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 7 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 7 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
7.02.2020 03:11:16