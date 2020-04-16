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İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 65 yaşındaki Doç. Dr. Ercüment Tarcan, çalıştığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

16.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:04
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktor, çalıştığı hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İLK MÜDAHALE MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN YAPILDI

Olay, sabah saatlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre görev yaptığı hastaneye gelen, Genel Cerrahi Servisinde görevli Doç. Dr. Ercüment Tarcan (65), hastalarının muayenelerini tamamlamasının ardından odasına gitti. Odasında aniden fenalaşan Dr. Tercan'a hastanede ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından hastanenin acil servis bölümüne kaldırılan Dr. Tarcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Ercüment Tarcan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Görevi başındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden doktor için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bir taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Ercüment Tarcan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" sözlerine yer verildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde görev yapan Dr. Tarcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Çelebi, İzmir, 3. Sayfa
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