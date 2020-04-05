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İzmir'de bir fabrika çalışanında korona virüs tespit edildi, iş yerinde arbede çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çalışan bir işçinin korona virüs testi pozitif çıktı.

05.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:51
İzmir'de bir fabrika çalışanında korona virüs tespit edildi, iş yerinde arbede çıktı
İzmir 'in Çiğli ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çalışan bir işçinin korona virüs testi pozitif çıktı. Yaşanan durumun ardından işçiler ve işverenler arasında arbede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, cuma günü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde üretim operatörü olarak çalışan B.D., korona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Sonucun pozitif çıkmasının ardından fabrikaya gelen İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim yaptı. Denetimlerin ardından B.D. ile yakın mesafede çalışan 25 işçi karantinaya alınması için evlerine gönderildi. Ekipler, fabrikada maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması süresince çalışılabileceğinin raporunu da verdi. Fabrikada bulunan yaklaşık 200 işçi de iddiaya göre yaşanan olaylar üzerine üretimin durdurulmasını talep etti. Talep üzerine fabrikada işçilerle görüşen fabrika sahibi H.A. ile işçiler anlaşmaya varamadı. Bunun üzerine işçiler, bağlı bulundukları sendikanın üyelerini fabrikanın bahçesinde beklemeye başladı. Fabrika sahibi H.A. ise işçilerin fabrika bahçesinde beklemesine tepki gösterince işçiler ve güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedenin ardından her iki taraf birbirinde şikayetçi oldu.

Öte yandan, durumun ardından yaşanan arbede anları bir çalışan tarafından telefonla görüntülendi.

Firmadan açıklama yapıldı

Olayın ardından iş yeri konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "03.04.2020 tarihine kadar 2 bin 300 çalışanımızın hiçbirinde herhangi bir bulguya rastlanmazken takip altında bulunan bir çalışanımızın hastanede yapılan tetkiklerinin pozitif olduğu kurumumuza bildirilmiştir. Bunun üzerine aynı gün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şirketin genelinde alınan tüm tedbirleri yerinde tetkik etmiş, ilgili çalışanlarla tek tek görüşmüş, kayıt altına almış ve olası temas hikayesi olabilecek çalışanlardan numune alarak iş yerinin çalışmasında herhangi bir engel olmadığını tespit etmiştir. Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın şirketimiz gibi çok sayıda çalışanı bulunan iş yerleri için tavsiye ettiği çalışma şartlarına uygun olarak üretim faaliyetlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa
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