İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı (2)

İzmir'de bir gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

07.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:02
İzmir'de bir gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Narlıdere sahiline yaklaşan bir gemiyi izlemeye aldı. Onarım bildirimiyle Sahilevleri semtindeki balıkçı barınağına yanaşan gemi, kıyıya yanaşıp sığınmacıları aldığı sırada operasyon düzenlendi.
Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 276 sığınmacı tespit edildi. Sığınmacıların Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklulardan oluştuğu belirlendi.
Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi.
Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. İzmir’de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Haber
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