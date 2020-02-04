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İzmir'de bir haftada aranan 520 kişi yakalandı

İZMİR'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 520 kişi yakalandı.

04.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:47İzmir'de bir haftada aranan 520 kişi yakalandı

İZMİR'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 520 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 bin 422 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 520 kişi yakalandı. 316 araç ile 145 motosikletin de kontrol edildiği uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 37 mermi, 18 fişek ile 94 gram esrar, 5 gram kokain ve 71 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 1 iş yeri ve kumar oynayan 76 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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