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İzmir'de bir HTŞ terör örgütü üyesi yakalandı

İzmir polisi tarafından Konak ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) üyesi bir kişi sahte kimlik yakalanırken, ikametinin bahçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

24.02.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:27İzmir'de bir HTŞ terör örgütü üyesi yakalandı
polisi tarafından ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) üyesi bir kişi sahte kimlik yakalanırken, ikametinin bahçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konak ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde depo olarak kullandığı ikametin tespitinin ardından hakkında yakalama kararı bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütü üyesi A.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaşadığı ikamete düzenlenen operasyonda, kardeşi R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ile birlikte şüpheli A.G. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

İkametten çok sayıda mühimmat çıktı

Şüphelinin depo olarak kullandığı ikametin bahçesinde yapılan aramalarda, 13 adet 9 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 11 adet 7,65 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, bol miktarda değişik çap ve markada tabanca fişeği, 1 adet 100 litre hacminde plastik bidon, 1 adet mengene aleti, Bir miktar silah bakım temizlik malzemeleri, 2 adet 10-15 litre hacminde plastik bidonlar, 1 adet cep telefonu ve sim kartı, 5 adet sprey boya kutusu, 1 adet R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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