Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzmir'de bir ilçeyi hareketlendiren yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halinde bulunan motosiklette başlayıp önce otomobile, ardından da binanın alt katında bulunan baharat atölyesine sıçrayan yangın ilçede hareketli dakikalar yaşattı.

23.07.2019 18:23 İzmir'de bir ilçeyi hareketlendiren yangın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halinde bulunan motosiklette başlayıp önce otomobile, ardından da binanın alt katında bulunan baharat atölyesine sıçrayan yangın ilçede hareketli dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi İncirli Sokak'ta, park halinde olan motosiklet bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler kısa sürede park halindeki bir diğer araca, buradan da binanın altındaki baharat atölyesine sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hem İncirli Sokak'tan hem de deponun ön kısmındaki Yayla Caddesi'nden yangına müdahale ederken, binada bulunan vatandaşlar da polis tarafından tahliye edildi. Yangın, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından atölyenin üstünde bulunan apartman dairesi de zarar gördü. Bir aracında zarar gördüğü olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:11   Trabzon'da silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon
19:07   Uygulamada polisten kaçan otomobil polis aracına çarparak durdu
19:06   Minibüs ile otomobil çarpıştı
18:49   16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
18:43   Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı
18:41   Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
18:40   Didim'de çalıştıkları işyerini soyan hırsızlar tutuklandı