İzmir'de Bir İşçinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

İzmir
'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan 2. işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Konak
ilçesinde bulunan Halkapınar
semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba
günü bir göçük meydana gelmişti. Arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Mehmet Ali Yalçın
'ın cesedine ulaşılmıştı. Kayıp güvenlik görevlisi Mehmet Çiftçi'den de acı haber geldi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, cesede ulaşırken, vücut bütünlüğü bozulmadan cansız bedeni çıkardı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Çiftçi'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Nazmi Can Arslan/İHA)
İşçi, İzmir, Güncel
Kaynak: İHA