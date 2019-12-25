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İzmir'de bir jandarma, komşusunun evine giren hırsızları yakaladı

İzmir'in Urla ilçesinde görev yapan bir jandarma astsubay, komşusunun evine hırsızlık amacıyla giren iki şüpheliyi, suçüstü yakalayıp polise teslim etti.

25.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:34 İzmir'de bir jandarma, komşusunun evine giren hırsızları yakaladı
'in ilçesinde görev yapan bir jandarma astsubay, komşusunun evine hırsızlık amacıyla giren iki şüpheliyi, suçüstü yakalayıp polise teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Zeytinalanı Mahallesi'nde oturan Urla Komutanlığı Trafik Şube Amiri Jandarma Astsubay Feryat Çetinkaya, memleketine giden komşusunun evinin ışıklarının açık olduğunu fark etti. Şüphelenen Çetinkaya, hırsızlık amacıyla eve giren B.Ş. (19) ve E.V'yi (19) suçüstü yakaladı.
Olay yerine gelen Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ş. ve E.V'yi gözaltına aldı. Dışarıda gözcülük yaptığı öğrenilen G.D. de (19) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Şüphelilerin cep telefonlarını inceleyen polis, zanlıların cep telefonu kamerasıyla hırsızlık yaptıkları anlarını kaydına aldıklarını tespit etti. Zanlıların, olay günü bitişik binada bir hırsızlık olayına daha karıştıkları da belirlendi.
Şüphelilerden ele geçirilen dizüstü bilgisayar, bir miktar döviz ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri Urla Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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