Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı - Haberler

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.

09.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:37
İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Haberler
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu Haberler
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu