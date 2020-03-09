İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.
09.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:37
İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Haberler
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Haberler
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Haberler
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu