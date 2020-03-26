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İzmir'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

26.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:04
İzmir'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
İzmir 'in Konak ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alsancak Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Nuray Vural'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine kadının evine giden ekipler, çilingir vasıtasıyla açtıkları evde Vural'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Bir süre önce boşandığı öğrenilen kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konak, İzmir, Güncel

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