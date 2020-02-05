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İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından kafasından vurulan kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken kadını silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

05.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:09İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı
'in ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından kafasından vurulan kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken kadını silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, 1 Şubat tarihinde İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki S.B., işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı esnada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan bina sakinleri kadının yardımına koştu. S.B.'nin yaralı durumda olduğu gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kafasından yaralanan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı A.B. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kıskıvrak yakalandı

S.B. isimli kadını silahla kafasından vurarak ağır yaralayan A.B. polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusu devam eden A.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan A.B. tarafından silahla kafasından vurulan S.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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