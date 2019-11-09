Haberler » Güncel » İzmir'de bir kişi elleri ayakları bağlı şekilde ölü bulundu - Haber

İzmir'de bir kişi elleri ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan bir kişi, elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde ölü bulundu.

09.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:58İzmir'de bir kişi elleri ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan bir kişi, elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde ölü bulundu.
Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, inşaatta işçi olarak çalıştığı belirtilen kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kimlik bilgileri paylaşılmayan kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:58 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı yapıldı
13:58 "Okuyan Gelibolu Projesi"
13:58 AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan "10 Kasım" mesajı
13:56 Ankara'da otopark ücretlerine zam teklifi gündeme alınmadı
13:56 Zeytin Dalı Sınır Kapısı-Cinderes yolu tamamlandı
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:59:06