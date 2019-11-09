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İzmir'de bir kişi elleri ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan bir kişi, elleri ve ayakları iple bağlı şekilde ölü bulundu.

09.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:10İzmir'de bir kişi elleri ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan bir kişi, elleri ve ayakları iple bağlı şekilde ölü bulundu.
Ege Üniversitesi yerleşkesindeki inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, inşaatta işçi olarak çalıştığı belirtilen kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kimlik bilgileri paylaşılmayan kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ileri derecede şizofreni hastası olduğu ve Manisa'da tedavi gördüğü belirtilen bir şüpheliyi yakaladı.

Güncel

Kaynak: AA

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