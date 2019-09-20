Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

20.09.2019 02:14İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir apartmandan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kokunun yalnız yaşayan Mustafa Zorlu'nun dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler, Zorlu'yu banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlendi.

Zorlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:48 "İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır"
02:44 New York'ta Türk-Amerikan ilişkileri değerlendirildi
02:44 Dha yurt bülteni-23
02:43 İş makinesiyle çarpışan tır yandı
02:37 Gökova Körfezi'ndeki atıkları "Riva Hizmet-1" toplayacak
02:16 Hamas'tan "ulusal vizyon" ilanına destek
02:16 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)