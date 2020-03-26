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İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.

26.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:14
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Çiçek Mahallesi'nde bir yakınlarının evinde buluşan H.T. (41) ile ağabeyi Erkan T. (44) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. ağabeyini silahla göğsünden yaraladı.
Evde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Erkan T. kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, H.T'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bayraklı, İzmir, Güncel

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