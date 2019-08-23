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İzmir'de bir orman yangını daha

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

23.08.2019 20:00 İzmir'de bir orman yangını daha
İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalara başladı.
Geçtiğimiz günlerde Karabağlar ilçesinde çıkan yangınla sarsılan İzmir'de bir yangın daha çıktı. Yangın bugün 18.30 sıralarında Bergama ilçesi Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu görevlilere ihbar ederken, ekipler de yangını söndürmek için harekete geçti. 6 helikopter ve 8 arazöz ile yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

Karabağlar, Bergama, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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