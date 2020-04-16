Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İzmir'de Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçtan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı.

16.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:18
İzmir'de Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi
İzmir 'in Urla ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçtan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma KOM ekipleri, H.A. isimli şahsa ait aracı yol kontrolünde durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet bronz obje, 2 adet bronz aslan heykeli ile 2 adet bronz insan heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, araçta bulunan H.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İzmir, Urla, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› 3. Sayfa ››İzmir'de Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:18: Dükkanının önüne park edilen motosiklete kızdı, ortalığı birbirine kattı - Haberler 12:18: CHP'li Yavuzyılmaz, PTT'ye yönelik iddialarda bulundu - Haberler 12:16: Rize'de 3 hastane çalışanı koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine döndü - Haberler 12:14: Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı - Haberler 12:10: Güney Amerika'da 6 büyüklüğünde deprem - Haberler 11:49: Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi - Haberler 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu