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İzmir'de boş binanın bahçesinde kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.

02.04.2020 07:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:02
İzmir'de boş binanın bahçesinde kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi 1654 sokakta silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kullanılmayan bir binanın bahçesinde kumar oynatıldığını tespit eden ekipler 10 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynatılan araçların yanı sıra ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Bayraklı, Polis, kavga, İzmir, Güncel
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