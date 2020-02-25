İzmir'de, boşaltılan eğik binalar yıkılmayı bekliyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlendikten sonra sakinlerinin tahliye edilmesi kararlaştırılan Çiğdem Apartmanı tamamen boşaldı. Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların yıkım işlemlerinin başlaması için de, imar planı değişikliği bekleniyor.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 151 numaralı 'Çiğdem Apartmanı'nın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 22 daireli apartmanın sakinlerine geçen günlerde tebligat gönderdi. Ekipler dün de 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve Zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde apartman tamamen boşaltıldı. Bina sakinleri, şimdi yapının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhitlerden teklif almaya başladı.

'FAHİŞ FİYATLARLA EV EŞYALARIMIZI NAKLETTİK'

Çiğdem Apartmanı yöneticisi Ali Gökçe, çeşitli inşaat firmalarıyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Biz zaten binayı yıktıracaktık ve bunun için de görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Ancak, bir sakinimiz şikayet edince, bu işlem hızlandı ve bazı mağduriyetler yaşandı. Komşularımız apar topar taşınmak zorunda kaldı. Fahiş fiyatlarla ev eşyalarımızı nakletmek zorunda kaldık. Ben 2 bin TL ödedim eşyalarımın nakli için. Herkes aceleyle ev bulmaya çalıştı, bulabilenler buldu bulamayanlar eşyalarını bir yere koyup yakınlarının yanına gitti. Şimdi apartmanımız tamamen boşaldı ve bir an önce bir müteahhitle anlaşıp, binayı yıktırıp yeniden yapacağız" dedi.

BOSTANLI'DAKİ EV SAHİPLERİ SONUCU BEKLİYOR

Çiğdem Apartmanı ile birlikte, Bostanlı'daki eğik binaların akıbeti de yeniden gündeme geldi. Karşıyaka Belediyesi, sakinlerinin tahliye edilmesi kararı alınan 11 bina ile ilgili olarak daha önce yapılacağını duyurduğu imar revizyonuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Buna göre, binaların durumuyla ilgili olarak hazırlanan revizyon projesi, onaylanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi. Bina sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili vereceği kararı beklemeye başladı.

'DEĞİŞİKLİĞİ BEKLİYORUZ'

Eğik binaların sakinlerinden Dinçer Güler, boşaltılması kararı verilen binalarda hala tek tük oturanların olduğunu öne sürerek, "Bizler şu anda imar planıyla ilgili, daha önce yapılacağı belirtilen değişiklik için bekliyoruz. Bu değişiklik yapılırsa, müteahhitle anlaşıp binaları yeniden yaptıracağız. Değişiklik ile birlikte müteahhit de kendisine 2-3 daire alacak ve bizlerin cebinden daha az para çıkacak, biz böyle umuyoruz" dedi.