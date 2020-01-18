Haberler » Güncel » İzmir'de boynunun üzerine düşen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti - Haber

İzmir'de boynunun üzerine düşen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, koltuktan boynunun üzerine düştüğü gerekçesiyle önceki gün hastaneye getirilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

18.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:46İzmir'de boynunun üzerine düşen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
'in ilçesinde, koltuktan boynunun üzerine düştüğü gerekçesiyle önceki gün hastaneye getirilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.
Koruyucu anne S.Ü ve komşusu tarafından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne getirilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen 3 yaşındaki Güngör Burak Ç'nin beyin ölümünün gerçekleştiği, makinaya bağlı olarak nefes alabildiği belirtildi.
Öte yandan, çocuğun cezaevindeki annesi A.Ç'nin, çocuğunun kendisinden habersiz koruyucu aileye verildiği iddiasıyla suç duyurusundu bulunduğu öğrenildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu aileye verilen çocuklarla ilgili gerçek aileden izin alınması konusunda yasal bir zorunluluğun bulunmadığını, Güngör Burak Ç'nin düşme sonucu yaralandığına yönelik doktor raporlarının bulunduğunu, konunun tıbbi ve hukuki olarak yakından takip edildiğini ifade etti.
Seferihisar'da 16 Ocak'ta koruyucu anne S.Ü tarafından hastaneye getirilen Güngör Burak Ç, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, ifadesine başvurulan S.Ü, lavaboya gittiği sırada çocuğun koltuktan boynunun üzerine düştüğünü söylemişti.

Seferihisar, İzmir, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:04  Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı
20:02  Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır
20:00  İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)
19:59  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (2)
19:58  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü
18.01.2020 20:13:07