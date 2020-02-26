Denizli'de evlerinden kaçan 3 liseli kız, İzmir'de bulundu ve ailelerine teslim edildi

20 Şubat tarihinde Isparta 'daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurusunun ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir 'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti.

POLİS İHBARLARI DEĞERLENDİRDİ

3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlar da polis tarafından titizlikle incelendi. Kayıp olan 3 kız çocuğu dün İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Tuana, Gülizar ve Buse, Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde yetiştirme yurduna gönderildi. Geceyi burada geçiren çocuklar, bugün ailelerine teslim edildi. Çocuklarını teslim almak için yetiştirme yurduna gelen aileler, açıklama yapmadan araçlarıyla yurttan hızlıca ayrıldı.

PALYAÇO KILIĞINA GİRİP PARA KAZANMAYI PLANLADILAR

İfadelerinde kızların macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Kızların palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı.

Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.