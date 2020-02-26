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İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış (2)

LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİIsparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), aileleri tarafından teslim alındı.

26.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:50İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış (2)

LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra 'in ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse (16), aileleri tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, geceyi Buca'daki bir yetiştirme yurdunda geçiren kızlarının yanına geldi. Yurt görevlileriyle yapılan görüşmeden sonra kızlarını teslim alan aileler, Isparta'ya doğru yola çıkarken, basın mensuplarına açıklama yapmadılar.

Davut CAN - Tolga TAHÇI/ İZMİR,



Aydoğan, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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