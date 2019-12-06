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İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 10 bin hap, 1 kilo kokain ele geçirildi

İZMİR'in Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 10 bin 600 uyuşturucu hap, yaklaşık 1 kilo kokain ve 1,5 kilo da esrar ele geçirildi.

06.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:58İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 10 bin hap, 1 kilo kokain ele geçirildi

İZMİR'in Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 10 bin 600 uyuşturucu hap, yaklaşık 1 kilo kokain ve 1,5 kilo da esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çete lideri olduğu ileri sürülen C.D.'nin arandığı bildirildi.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'nde mobilya dükkanı işleten M.K.'nin (37), ilçedeki 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde tedarik ettiğini tespit etti. Bunun üzerine takip başlatan ekipler, M.K.'nin C.D., A.B., Ü.K., Y.Ş. ve S.Ş. ile temas kurduğunu belirledi. , şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisleri eden M.K., kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kısa süreli kovalamacanın ardından M.K.'yi yakaladı. Şüphelilerden M.K., A.B., Ü.K., Y.S. ve Ş.S. gözaltına alınırken, çete lideri olduğu ileri sürülen C.D. ise kaçtı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, M.K.'nin evinde 10 bin 100 uyuşturucu hap, C.D.'nin Karşıyaka'daki evinde yaklaşık 1 kilo kokain, 1,5 kilo esrar ile 10 bin TL nakit para, A.B., Ü.K., Y.S. ve Ş.S.'nin evlerinde ise toplamda 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

C.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerden M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği, tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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