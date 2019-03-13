İzmir'de Bylock Operasyonu

İzmir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 39 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında avukat, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize ve Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon başlattı.
Zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir, Güncel
Kaynak: AA