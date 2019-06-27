27.06.2019 08:48
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İzmir'de çakıl yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İzmir 'in Aliağa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.Y. (32) idaresindeki 41 YE 578 plakalı çakıl yüklü tır, Aliağa istikametinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tırdaki hafriyatın yola dökülmesi sonucu organize sanayi istikametine tek taraflı kapanan yol bir saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Aliağa , İzmir , 3. Sayfa

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