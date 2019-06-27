İzmir
'de çakıl yüklü TIR devrildi
İZMİR - İzmir'in Aliağa
ilçesinde, çakıl yüklü TIR'ın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 YE 578 plakalı çakıl yüklü TIR, Aliağa istikametinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi
istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi
kaldırıldı. Tırdaki hafriyatın yola dökülmesi sonucu Organize sanayi istikametine tek taraflı kapanan yol bir saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.