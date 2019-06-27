27.06.2019 07:33
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İzmir'de çakıl yüklü TIR devrildi

İzmir'de çakıl yüklü TIR devrildiİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, çakıl yüklü TIR'ın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü yaralandı.

İzmir 'de çakıl yüklü TIR devrildi
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, çakıl yüklü TIR'ın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 YE 578 plakalı çakıl yüklü TIR, Aliağa istikametinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tırdaki hafriyatın yola dökülmesi sonucu Organize sanayi istikametine tek taraflı kapanan yol bir saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.İzmir'de çakıl yüklü TIR devrildi
Kaynak: İHA
Aliağa , İzmir , 3. Sayfa

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