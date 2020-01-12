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İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu

İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu tır, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ele geçirildi.

12.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:41İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu
'de çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu tır, 'nın ilçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edilecek.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, bir tır ile Bursadan İnegöl'e geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri plakası belirlenen tırın İnegöl girişinde aldı. Tırı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu.

Olayla ilgili sürücü Tamer D. ile Umut C., gözaltına alındı. Tır ise hayvanlarla birlikte karakolun bahçesine çekildi.

Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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