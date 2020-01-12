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İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi

İZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa'da ele geçirildi.

12.01.2020 22:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:37İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi

İZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, 'da ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlatdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, bir TIR ile Bursa istikametine geldiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, marka ve modeli belirlenen TIR'ın İnegöl'e giriş yaptığını tespit etti. yoldan önlem alıp TIR'ı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu. TIR sürücüsü Tamer D. ile yanında bulunan Umut C., hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



İnegöl, Bursa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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