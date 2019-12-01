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İzmir'de çalınan otomobil Manisa'da bulundu

İzmir'den çalınan otomobil, Plaka Tespit Sistemi (PTS) sayesinde Manisa'da bulundu.

01.12.2019 03:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 03:49
'den çalınan otomobil, Plaka Tespit Sistemi (PTS) sayesinde 'da bulundu.
Torbalı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalınan 61 TC 982 plakalı otomobilin, Plaka Tespit Sistemi (PTS) tarafından Manisa'nın İlçesine giriş yaptığı belirlendi.
İzmir Ankara kara yolunun Çepnidere Kavşağı bölümünde yolu kapatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı otomobili durdurarak içerisindeki 4 kişiyi yakaladı.
Çalıntı otomobil ekiplerce otoparka çekildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
İzmir'de çalınan otomobil Manisa'da bulundu

Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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