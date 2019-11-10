Haberler » Güncel » İzmir'de cami inşaatında çalışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Haber

İzmir'de cami inşaatında çalışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin'in elleri ve ayakları iple bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:14İzmir'de cami inşaatında çalışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin'in elleri ve ayakları iple bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Gördes ilçesinde gözaltına alınan O.G'nin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Polis ekipleri güvenlik kameralarından O.G'nin camiden üstü çıplak ve ayakkabısı olmadan ayrıldığını, zanlının Manisa Kavşağı'ndan durdurduğu bir taksi ile Gördes'e gittiğini belirledi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu kaydedilen zanlının ifadesinde, "Manisa'dan İzmir'e gezmek için geldiğini, cami inşaatında dolaşırken Aytekin'in ile karşılaştığını, gözlerine el feneri ile ışık tuttuğu gerekçesiyle başından vurup öldürdüğünü, ellerini ve ayaklarını bağladığını, ardından "Kabe'yi tavaf etmek için" oradan ayrıldığını" söylediği öğrenildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
EÜ yerleşkesinde inşaatta dün bir kişinin elleri ve kolları bağlı, hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Aytekin olduğunu belirledikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ileri derecede şizofreni hastası olduğu ve Manisa'da tedavi gördüğü belirtilen O.G'yi Manisa'da yakalanmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:46 Hamas, ulusal diyalog öncesi seçim kararnamesi çıkarılmasına karşı değil (6)
22:45 E-5'te lüks araç alev alev yandı
22:41 Hamas, ulusal diyalog öncesi seçim kararnamesi çıkarılmasına karşı değil (7)
22:40 BEYLİKDÜZÜ D-100'DE OTOMOBİL YANDI, TRAFİK BİR SÜRE DURDU
22:39 Devlet Opera ve Balesi'nden 10 Kasım'da Ata'ya Ağıt
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
20:11 Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
19:48 Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
21:55 Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
10.11.2019 22:47:47